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Adanaspor: 1 - Altay: 4 maçtan kareler
Spor
13.12.2020, 20:26
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TFF 1. Lig’in 14. haftasında Adanaspor, Altay’ı ağırladı. Mücadele konuk takımın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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