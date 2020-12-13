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Adanaspor: 1 - Altay: 4 maçtan kareler

Spor 13.12.2020, 20:26
Adanaspor: 1 - Altay: 4 maçtan kareler
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TFF 1. Lig’in 14. haftasında Adanaspor, Altay’ı ağırladı. Mücadele konuk takımın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.