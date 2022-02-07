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Adanalılar kar görebilmek için yaylalara akın etti!

Güncel 07.02.2022, 10:18
Adanalılar kar görebilmek için yaylalara akın etti!
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Kar görebilmek için yaklaşık 100 kilometre yol kat eden Adanalılar, özellikle hafta sonları Karboğazı bölgesinde yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturuyor.