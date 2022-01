Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, "Sorunları çözmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

Başkan Karalar, Sarıçam ilçesinde Buruk TOKİ konutları sakinleriyle bir araya geldi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ile büyükşehir bürokratlarının da katıldığı ziyarette bölge sakinlerinin sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Zeydan Karalar, bölgede yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Vatandaşları teker teker dinleyen Başkan Karalar, “Binin üzerinde konutun bulunduğu bir bölge burası. Konut sayısı daha da artacak. Ben kentimizin en ücra köşelerindeki problemlere üç aşağı beş yukarı hakim bir yöneticiyim. Bunlarla ilgili gereken talimatları vermekle kalmam, işin yapılıp yapılmadığını da takip ederim. İşçilikten başlayan ve uzun yıllar yöneticilik yaprak sürdürdüğüm çalışma hayatımda edindiğim deneyimlerimi, halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için kullanıyorum” dedi.

Kanalizasyon sorununun bir kısmının halledildiğini belirten Karalar, "Kalan ihtiyaç için de ihaleye çıkıyoruz ve o da halledilecek. Burada 12 yıldır bekleyen yol hizmetini biz 6 ayda yaptık. 4 bin metreküplük ve 2 bin metreküplük depolarla, ayrıca 12 bin 263 metre boru döşeyerek buraya su getireceğiz. Maliyeti yaklaşık 50 milyon lira. Sorunları çözmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Okul yapımı ile ilgili Milli Eğitim’le görüşeceğiz. Semt pazarı kurulmasıyla ilgili de ilçe belediyesiyle iletişime geçeceğiz. Duraklar için de çalışma başlatacağız. Adana’yı, halkını çok seven bir belediye başkanı olarak yaptığım her hizmet bana büyük mutluluk veriyor. Ancak koşullar zor ve gittikçe daha zorlaşıyor. Her şeye rağmen vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.