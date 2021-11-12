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Yürekli’den, İl Milli Eğitim Müdürü Koçak’a belgesel çekimi daveti

5 Ocak Adana’nın Kuruluşu’nun 100. Yıl Etkinlikleri Koordinatörü Mehmet Yürekli, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’ı ziyaret ederek kentte yapılacak 5 Ocak etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

ADANA 12.11.2021, 09:17
Yürekli’den, İl Milli Eğitim Müdürü Koçak’a belgesel çekimi daveti

5 Ocak Adana’nın Kuruluşu’nun 100. Yıl Etkinlikleri Koordinatörü Mehmet Yürekli, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’ı ziyaret ederek kentte yapılacak 5 Ocak etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Koçak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 5 Ocak Adana’nın Kuruluşu’nun 100. Yıl etkinlikleri kapsamında yapılan 5 Ocak belgeseli ve yarışmalar için gereken işbirliğini sağlayacaklarını söyledi.

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Yürekli de, 5 Ocak Adana’nın Kurtuluş gününün konu edildiği “5 Ocak: Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık” belgeselinde Adanalının bayrağa olan sevdasının anlatılacağını kaydetti.

Yürekli, 5 Ocak 2022’de Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı olduğunu hatırlatarak, “Her 5 Ocak’ta Adanalılarda tezahür eden milli mücadele ruhunu aynı yerde yeniden canlandırmak ve Türkiye’nin ilk büyük bayrağını, Saat Kulesi ile Ulu Camii minaresi arasında dalgalandırmak istiyoruz. Belgesel çekimi, 17.11.2021 tarihinde saat 09.30-12.00 arasında olacaktır. 100 yıl sonra, mehter takımı eşliğinde Seyhan Kaymakamlığından başlayıp Saat Kulesi ve Ulucami arasında bayrağın dalgalandırılması yapılacaktır. Törene tüm Adanalılar davetlidir. Milli Mücadele Ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak adına bu belgeselin anlamı büyük olacaktır” dedi.

Mehmet Yürekli’de, “İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kocak’a teşekkür ediyorum. Ayrıca, 5 Ocak Adana’nın kurtuluş yarışmalarına desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Sevim’e ve dalgalandırılacak olan bayrağı hazırlayan Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun’a verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Yürekli, belgesel kataloglarını İl Milli Eğitim Müdürü Koçak’a takdim etti.

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