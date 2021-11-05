Yürekli, 5 Ocak çalışmalarını Rektör Tuncel’e anlattı

5 Ocak Adana’nın Kurtuluşu’nun 100. Yıl Etkinlikleri Koordinatörü Mehmet Yürekli, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’i ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Yürekli, kentte yapılacak 5 Ocak etkinlikleri hakkında Tuncel’e bilgi verdi.

Prof. Dr. Tuncel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çukurova Üniversitesi ile Adanapost 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılan 5 Ocak belgeseli için gereken işbirliğini yapacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Adanapost Genel Yayın Yönetmeni de olan Yürekli, 5 Ocak Adana’nın Kurtuluş gününün konu edildiği belgeselde Adanalının bayrağa olan sevdasının anlatılacağını kaydetti.

Mehmet Yürekli, Rektör Tuncel’e teşekkür ederek, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç’e “5 Ocak: ‘Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık” belgeselinin hazırlanmasında verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Yürekli, ziyaret sonunda belgesel kataloglarını Rektör Tuncel’e takdim etti.