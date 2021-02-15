Yüreğirli çiftçilere "traktör muayenesi" kolaylığı

Yüreğir Ziraat Odası’nın (YZO), çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini şehir merkezine gitmeden Gezici Araç Muayene İstasyonu’nda yapmalarını sağlıyor.

Gezici Araç Muayene İstasyonu’nu Solaklı ve Yunusoğlu mahallelerinde çiftçinin ayağına taşıyan Yüreğir Ziraat Odası bu uygulamayı 3 yıldır sürdürüyor.

YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan, traktör muayenesi için şehir merkezine gidip gelmeleri çiftçinin işini aksattığını ve zor durumda bıraktığını belirterek, ‘’İlçe muhtarlarımız ve çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda Gezici Araç Muayene İstasyonu uygulamasını ilk olarak 2018 yılında hayata geçirdik. Bu uygulamayla çiftçimizin işlerini aksatmamasını ve kolaylaştırmasını sağlamış olduk. Zaman ve yakıt harcamasının önüne geçtik. Bundan sonraki dönemlerde bu uygulamamız farklı mahallelerde devam edecektir’’ dedi.

Özellikle birden fazla traktöre sahip çiftçilerin, yoğun zirai faaliyetleri dolayısıyla araç muayene işlemlerine zaman ayırmaya fırsat bulamayabildiğini kaydeden Doğan, "Bir kısmı eski olan traktörleri Adana merkeze getirmek, üreticiler açısından büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu konuda odamıza yapılan başvuru doğrultusunda harekete geçtik. Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluş ile yaptığımız protokol çerçevesinde Gezici Muayene İstasyonunu bu sene Solaklı ve Yunusoğlu Mahallelerine konuşlandırdık. Konuyla ilgili çiftçilerimizi bilgilendirdik. Muayene öncesinde araç sahiplerinin sigortalarını yapmalarını hatırlattık. Araçlarda tespit edilebilecek eksiklikler için ustalarımızı hazır tuttuk. Muayeneden geçmeye engel arızaların derhal giderilip, aracın yeniden teste alınmasını sağladık. Bu imkân çiftçilerimizi de bizleri de mutlu etti" diye konuştu.

Gezici Araç Muayene İstasyonu’na gelen çiftçiler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Solaklı Mahalle Muhtarı Şehmus Kılınç, ‘’Yüreğir’deki çiftçilerin Gezici Araç Muayene İstasyonu talebinin yerine getirildiğini kaydederek, “Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan başta olmak üzere tüm oda çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Yunusoğlu Mahallesi Muhtarı Ceyhun Doğan ise, “Bu imkan sunulmamış olsaydı çiftçiler kent merkezindeki Araç Muayene İstasyonlarına gidip sıraya gireceklerdi. Bu da biz üreticiler için zaman ve maliyet kaybı demektir. Bu hizmeti ayağımıza getiren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan’a teşekkür ediyoruz. Benzeri faaliyetlerin devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.