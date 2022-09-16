Yüreğir’in yeni imar planı mecliste kabul edildi

Yüreğir’in 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edildi. 1/5000 ölçekli planların daha önce Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildiğini hatırlatan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yeni imar düzenlemesinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Yüreğir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilerek Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen Yüreğir ilçesinin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı oturumunda meclis üyelerince görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. İmar planın mecliste kabul edilmesinin ardından bir teşekkür konuşması yapan Başkan Kocaispir, Yüreğir’in bütüncül bir imar planına kavuştuğunu söyledi.

Yeni imar planı ile ilgili bilgi veren Başkan Kocaispir, “En az parsel büyüklüğünü 2.40 yoğunluğu olan yerlerde 1500 metrekareye, 1.60 olan yerlerde 1000 metrekareye, 1.20 yoğunluğu olan yerlerde ise 800 metrekareye indirdik. Bir yenilik yapıyoruz ve kat yüksekliğini sabit tutuyoruz. Yani bina yüksekliği serbestliğini kaldırıyoruz. 1.60 yoğunluklu yerlerde zemin + 12 kat ve 2.40 yoğunluklu yerlerde ise zemin + 16 kata izin veriyoruz” dedi.

Çığır açıcı yenilikler

Seyhan Nehri kıyısı ile birlikte Yüreğir’in yüzü niteliğindeki mahallelerde kentsel tasarım alanı ilan ettiklerinin altını çizen Başkan Kocaispir, yeni imar planıyla bu bölgede iç tavan yüksekliğini de en az 3 metre olarak uygulayacaklarını söyledi. Kocaispir, “Kışla mahallemizin Çamlıca lokasyonu, Köprülü, Sinanpaşa, Kazım Karabekir ve Hilton’un karşısındaki bu hattı kentsel tasarım alanı ilan ettik. Bu bölgelerde daha nitelikli ve tasarım ürünü binalar olsun istiyoruz. Yine bu hatta yapılacak olan binaların iç tavan yüksekliğini de artırdık. Bildiğiniz gibi Adana’da iç tavan yüksekliği 2 metre 70 cm net olarak uygulanıyor. Kat yüksekliğini ve emsali aynı şekilde korumak şartıyla biz bunu en az 3 metre yapmak istiyoruz. 17 katı 3 metre ile çarparak ruhsat vereceğiz. Bu uygulamamızın Adana için, Yüreğir için çığır açıcı yenilikler olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Parti ayrımı yapmaksızın Yüreğir ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Kocaispir, yeni imar planının Adana ve Yüreğir’e hayırlı olmasını diledi.