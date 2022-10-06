Yüreğir’in gençlik projesine Cumhurbaşkanından ödül

Yüreğir Belediyesi’nin hayata geçirdiği gençlik projesi, Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

Yüreğir Belediyesi’nin dezavantajlı gençlere yönelik hayata geçirdiği Yüreğir Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özel ödüle layık görüldü. Ödülünü Ankara’da düzenlenen ‘Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “En büyük arzumuz, yarınlarımız olan gençlerin teknolojiyi hayatın her alanında etkin bir şekilde kullanmalarıdır. Projemizin Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirilmesi bizim için en büyük gururdur” dedi.

Yüreğir Belediyesi, ilçede yaşayan 14-25 yaş aralığındaki dezavantajlı gençlerin sosyal yaşama uyumlarını kolaylaştırıp, yeteneklerini ortaya çıkarmak için Yüreğir Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi projesini hazırladı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Gençler bizim geleceğimiz. Boş zamanlarını teknoloji, spor, sanat gibi faaliyetlerle değerlendirmelerini istiyoruz. Sanal ortamlar yerine gerçek hayatta sosyal iletişim kurmalarına fırsat verilmeli” diye konuştu.

Yüreğir’in büyük bir genç nüfus potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Kocaispir, “Temasa geçmeyi başardığımız gençlerimizin her biri birer cevher. Yaşadıkları çağa uygun teknolojik araç ve gereçlere ulaşmalarını sağlamak ise bizim görevimiz. Gençlerimizin başta kendilerine, sonra ailelerine ve topluma yararlı bireyler haline gelmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Gençlere desteğimizi artarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

28 bin kişiye ulaşıldı

Gençlerin yeteneklerini keşfetmekle kalmayıp, onları istihdama da hazırladıklarını vurgulayan Başkan Kocaispir şunları söyledi:

"Girişimciliğe, üretkenliğe ilgisi olanların yeteneklerini belediye bünyesinde imkanlar oluşturarak keşfedip, onları bu alanlarda çalışan kurum ve kuruluşlara yönlendiriyoruz. Kültürevlerimizi, spor tesislerimizi, bilim sanat merkezlerimizi gençlerimizin emrine sunduk. Onları eğitiyor, hayata hazırlıyoruz. Son bir yılda 28 bine yakın gencimize ulaştık. Bu 28 bin hayata dokunmak demektir."

Yüreğir Belediyesi’ne ait 9 adet Kültürevi, Spor Tesisleri, Yüreğir Kültür Merkezi ve Yüreğir Bilim Merkezi’nde, sportif kurslar, el sanatları, kişisel gelişim kursları, bilgi teknoloji kursları, STEM kursları, robotik kodlama, kültür sanat kursları, girişimcilik ve mesleki eğitim kursları gibi 90 farklı branşta eğitici, öğretici sertifikalı kurslar veriliyor.

Proje ile teknolojinin avantajlarının etkin bir biçimde kullanılmasının yanı sıra davranış bağımlılıklarıyla mücadele kapsamında internet bağımlılığı, online oyun, alışveriş, porno, sohbet, cep telefonu, televizyon ve bilgisayar oyunu gibi bağımlılıkların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi amaçlanıyor.