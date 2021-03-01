Yüreğir’e 21 yeni park yapılacak

Yüreğir Belediyesi, 2021 yılı içinde 21 yeni parkı çocuklarla buluşturmayı hedefliyor.

19 Mayıs, Akdeniz, Atakent, Camili, Çatalpınar, Çamlıbel, Gümüşyazı, Kayarlı, Kütüklü, Pekmezli, PTT Evleri, Sakızlı, Sazak, Serinevler, Yakapınar, Yalnızca, Yahşiler, Yeşilbağlar, Yunusoğlu Hürriyet ve Yunusoğlu Cumhuriyet mahallelerinde çocuk oyun ve dinlenme alanlarını hayata geçiren Yüreğir Belediyesi, 2021 yılı içinde ise Ağzıbüyük, Aydıncık, Belören, Cırık, Çotlu, Danışment, Düzce, Eğriağaç, Eski Misis, Gökçeli, Güveloğlu, Kadıköy, Kaşlıca, Köklüce, Köprügözü, Paşaköy, Şahinağa, Vayvaylı, Yenice, Yukarıçiçekli ve İncirlik Cumhuriyet mahallelerini yeni parklarla buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği bir Yüreğir için çalıştıklarını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde bulunan parklarımızın ve yeşil alanların bakımları ile iyileştirme çalışmalarını aksatmadan yaparken bir taraftan da Yüreğir’imize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırıyoruz. Şu ana kadar 21 parkımızı yavrularımıza armağan ettik. 21 yeni parkı da bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Çok yakın bir zamanda ilçemizde parksız mahalle kalmayacak” dedi.