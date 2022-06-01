Yüreğir’de yaz dönemi kursları başlıyor

Yüreğir Belediyesi Kültürevleri’nde yaz dönemi ücretsiz eğitim, hobi ve meslek kursları başlıyor.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçenin farklı mahallelerinde faaliyet gösteren 10 Kültürevi, her yıl binlerce genç ve yetişkine ücretsiz kurs imkanı sunuyor.

Her biri okul niteliğinde olan Çetin Topçuoğlu, Mevlana, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Ulubatlı Hasan, Fatih Terim, Murat Göğebakan, Doğankent ve Havutlu kültürevlerinde, 90 ayrı branşta verilen eğitim, hobi ve meslek kursları yıl boyu kesintisiz devam ediyor.

Yılda yaklaşık 30 bin kişinin yararlandığı müzik, resim, halk oyunları, modern dans, geleneksel el sanatları, spor ve meslek kursları özellikle yaz döneminde yoğun ilgi görüyor. Aşçılık, okuma yazma, işaret dili, dil kursları, halı, kilim, çini, seramik biçimlendirme, ebru sanatı, ahşap boyama, cam füzyon, alevde cam, rölyef, akıl ve zeka oyunları kurslarına katılan 7’den 70’e binlerce Yüreğirli hem vaktini en iyi şekilde değerlendiriyor hem de meslek öğreniyor.

Özellikle çocukları ve gençleri sokağın olumsuz yönlerinden uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Dolu dolu bir sezonun sonunda kurslarımız yaz boyunca da devam ediyor. Ücretsiz kurslarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize sosyalleşme, yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler edinme fırsatı sunuyoruz. Kültürevlerimizin kapıları herkese açık, kurslarımıza bekliyoruz” dedi.