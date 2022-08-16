Yüreğir’de vektörle mücadele

Yüreğir Belediyesi, kırsal mahallelerde vektörle mücadele çalışması başlattı.

Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, hizmet sahasındaki köylerde tarımsal yapının zenginliğini arttırmak ve hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin karşılaşmış olduğu hayvan hastalıklardan kaynaklı kayıpları en aza indirmek hedefiyle ahır ve ağılları sinek, haşere, hamam böceği, mavi dil, kene ve kemirgene karşı ilaçlıyor.

Kırsal mahalleleri kapsayan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Belirlenen 80 noktada ilaçlama çalışmasını sürdüren ekipler, periyodik programının dışında vatandaşlardan gelen şikâyetleri de dikkate alarak olumsuzluklara anında müdahale edecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çevre ve insan sağlığını tehdit eden haşere ve vektörlere karşı etkin bir çalışma yapıldığını belirterek, ilaçlama çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.