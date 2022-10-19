Yüreğir’de vatandaşlar kentsel dönüşümle ilgili bilgilendiriliyor

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), ‘Mahalle Mahalle Kentsel Dönüşüm’ bilgilendirme projesi çerçevesinde PTT Evleri Mahallesi’nde vatandaşları bilgilendirdi.

DAİMFED ve 5 Ocak TV’nin ortaklaşa organize ettiği ‘Mahalle Mahalle Kentsel Dönüşüm’ bilgilendirme projesi devam ediyor. Yüreğir PTT Evleri Mahallesinde gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğine Adana Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Özlem Karaoğlan, DAİMFED Kentsel Dönüşüm Mevzuat Başkanı Timuçin Güvercin, DAİMFED Genel Sekreteri Enes Yılmaz, Adana Yıkımcılar ve Hafriyatçılar Dernek Başkanı Seyfettin Can ve PTT Evleri Mahallesi Muhtarı Ali İnce konuk oldular.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Özlem Karaoğlan, PTT Evleri Mahallesinin öncelikle kentsel dönüşümden önce yerelde imar sorununun aşılamamasından dolayı yapılaşma sorunu olduğuna vurgu yaparak, “Dolayısıyla bu çözüldüğünde istenilen yoğunluk ve yerel dönüşümü sağlayacak sektör temsilcisi müteahhitlerinin de ilgi göstereceği yapılar oluşacaktır. Ayrıca kentsel dönüşüm hakkındaki mevzuat istekleri karşılayamayacağı için tek çıkar yolun bu olduğu aşikardır” dedi.

“Kentsel dönüşüm DAİMFED’in önceliklerindendir”

DAİMFED Kentsel Dönüşüm Mevzuat Başkanı Timuçin Güvercin, DAİMFED Genel Sekreteri Enes Yılmaz, DAİMFED Üyesi ve Adana Yıkımcılar, Hafriyatçılar Dernek Başkanı Seyfettin Can da ortak açıklamalarında; “DAİMFED olarak tüm vatandaşlarımıza gerekli desteği vermekte kararlıyız. DAİMFED’in önceliklerinden olan Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm konusunda insanımıza faydalı olmak için sektör müteahhitleri olarak Adana gelişimine katkı sağlamak, her kesimin refah medeni sosyal donatılarla gelişmiş yaşama alanları ve yapılarında yaşamını sürdürmesi hakkına inanıyoruz” dediler.

PTT Evleri Mahallesi Muhtarı Ali İnce de kentsel dönüşüm veya yerinde dönüşüm konusunda yol alamadıklarını ifade ederek, “İmar planlama, belediyelerdeki bürokrasi bizi yol almakta tıkamaktadır. Bu konularda bize yol gösteren ve mahallemiz için çok önem taşıyan kentsel dönüşüm konusunda gösterilen duyarlılıktan dolayı DAİMFED’e teşekkür ediyorum. Bizleri bu konuda bilgilendirerek yol gösteren yetkililerin hassasiyeti oldukça bilgilenmemize fayda sağlamıştır” diye konuştu.

PTT Evleri Mahallesi sakinlerinin katılım gösterdiği toplantıda kentsel dönüşüm katkı sağlayacak bilgiler paylaşıldı.