Yüreğir’de ters ev, çocukları ağırlıyor

Yüreğir Belediyesi’nin Adana ve bölgeye kazandırdığı ters evi şu ana kadar 100 bin kişi ziyaret etti. Yarıyıl tatilinde aileleri ile birlikte ters evi ziyaret eden çocuklar unutamayacakları bir gün yaşıyor.

Yüreğir Belediyesi’nin Millet Bahçesi içerisinde 2021 yılında hizmete sunduğu ters ev, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor. Ters evin iç mimarisini merak edenler, ziyaret ediyor. Açılışından bugüne kadar yaklaşık 1,5 yıllık sürede 100 bin ziyaretçi ağırlayan ters ev, okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte çocuklarla dolup taşıyor.

Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan ters ev, eğimli açısı nedeni ile daha giriş kısmında baş dönmesi hissi yaşatıyor. Ters evi ziyaret eden misafirler tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması ile eğlenceli fotoğraflar çekiyor. Ters ev, haftanın 7 günü 09.00 -18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

2 haftalık yarıyıl tatilinde çocukları ve gençleri ters evi gezmeye davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve fotoğraf tutkunları başta olmak üzere 7’den 70’e her yaştan insanımızın yoğun ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ziyaretçilerimiz ters evde unutamayacakları bir deneyim yaşıyor. Çektirdikleri fotoğrafları 180 derece çevirdiklerinde eşyalar olması gereken yerde görünürken, kendileri ise tavanda asılıymış gibi oluyor. Bu eğlenceli deneyimi yaşamak üzere yarıyıl tatilinde tüm çocuklarımızı ters evimizi gezmeye bekliyoruz” dedi.