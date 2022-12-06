Yüreğir’de Sinema Sokağı yenilendi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yenilenen sinema sokağının yeni yüzü ile Yüreğir’e çok yakıştığını söyledi.

Adana’da bir zamanlar yaz akşamların vazgeçilmez aktivitesi olan yazlık sinemaların Yüreğir’deki en bilinen adresi ‘Eski Sinema Sokağı’nda Yüreğir Belediyesi’nin başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, son olarak kaldırımları yenilenen ve sıcak asfalt dökülerek yol çizgileri çekilen sokakta incelemelerde bulundu. Esnafla sohbet eden Başkan Kocaispir, baştan aşağı yenilenen sokağın yeni yüzü ile Yüreğir’e çok yakıştığını belirterek, çalışmaların tamamlandığında Yüreğir’in yeni bir cazibe merkezi kazanacağını dile getirdi.

Yüreğir Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından yürütülen sokak sağlıklaştırma projesi çerçevesinde restore edilen 450 metre uzunluğundaki sokakta 80 binanın cephe tadilatları yapılarak birbirine uyumlu renklerle boyandı. 28 binada tente, 34 dükkanda ise tabela çalışması yapıldı. Enerji hatları yer altına alınan sokakta altyapı da tamamen yenilendi.

Türk Sinemasına damga vuran ve hafızalara kazınan film sahnelerinin yer aldığı duvar boyama çalışması ile süslenen sokak görenleri hayran bırakıyor. Yavuzlar ve Akıncılar mahallelerinin ortak değeri olan sinema sokağındaki restorasyon söve çalışması ile son bulacak.