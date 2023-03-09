Yüreğir’de ruhsat ve yapı izin belgesi elektronik ortama taşınıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, inşaat ruhsatlarını ve yapı kullanma izin belgelerini elektronik ortamda vermek için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımdan olumsuz etkilenen 11 ilde felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken Yüreğir Belediyesi Adana’da bir uygulamaya imza attı. Adana Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şeffaflık, adalet, hesap verilebilirlik ve açık denetim bakımından önemli bir karar aldıklarını belirterek, inşaat ruhsatlarını ve yapı kullanma izin belgelerini elektronik ortamda vermek için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Bugüne kadar haksız imar rantına asla müsaade etmediklerini vurgulayan Başkan Kocaispir, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Yüreğir’de haksız imar rantına asla müsaade etmeyeceğimizi söyleyerek bir duruş ortaya koymuştuk. Bugün sözümüze uymuş olmanın vicdani ve ahlaki rahatlığı içindeyiz. Ancak yaşadığımız deprem bu duruşun, daha üst düzey bir bakış açısı ile önemli tedbirler dizisine dönüşmesi gerçekliğini ortaya koydu. Gelin imarla ilgili tüm konuları gri alan olmaktan çıkaralım” diyerek belediye başkanlarına ve meclis üyelerine yeniden müzakere çağrısı yaptı.

Tüm taraflara ‘Çalıştay’ önerisi

Bu konuda bir çalıştay kurulmasını öneren Başkan Kocaispir, “Tüm belediyeler ve ilgili kurumlar bir çalıştay düzenleyelim, ilgili tüm tarafları davet edelim. Tarım alanlarının imar ve iskâna açılmaması, zemin etütlerinin titizlikle yapılması, inşaat esnasında uygulamaların sıkı denetlenmesi, yapı denetim firmalarının denetlenmesi, standart iş yapış biçimlerinin belirlenmesi ve çoklu denetim mekanizması kurulması yönünde hep beraber yeknesak bir uygulama yapalım. Ortak bir akıl üretelim ve artık Adana’da herhangi bir müteahhit inşaat ruhsat başvurusunu elektronik ortamda yapsın. Denetlenebilir şeffaf bir süreç işlesin. Tüm kayıtlar tutulsun ve böylece hiç kimse zan altında kalmasın. Her şey hakkaniyet ve adalet çerçevesinde ilerlesin. Adana belediyeleri ve meclisleri en küçük bir zan altında kalmasın. Olayı kökten çözelim” diye konuştu.

Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Kocaispir, konuşmasını “Allah, bize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın” diyerek tamamladı.