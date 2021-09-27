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Yüreğir’de okullar sinema ile buluşuyor

Yüreğir Belediyesi ‘Okullar Sinemada’ etkinliği ile her hafta bir okulu Yüreğir Kültür Merkezi’nde ağırlıyor. Kurulan dev ekranda çocuklar doyasıya film keyfi yaşıyor.

ADANA 27.09.2021, 11:49
Yüreğir’de okullar sinema ile buluşuyor

Yüreğir Belediyesi ‘Okullar Sinemada’ etkinliği ile her hafta bir okulu Yüreğir Kültür Merkezi’nde ağırlıyor. Kurulan dev ekranda çocuklar doyasıya film keyfi yaşıyor.

Adana’da bir zamanların vazgeçilmez eğlencesi olan açık hava sinemasını sosyal hayata yeniden kazandıran Yüreğir Belediyesi, ‘Arabada Sinema Günleri’ ve ‘Açık Havada Sinema Keyfi’ etkinlikleri ile yaz boyunca birbirinden eğlenceli filmleri vatandaşlarla buluşturdu.

Her Çarşamba akşamı Yüreğir Millet Bahçesi’nde arabada sinema, her Perşembe akşamı da 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda açık havada sinema etkinliği düzenleyen Yüreğir Belediyesi patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikramları ile büyük küçük her yaştan Adanalı’ya doyasıya sinema keyfi yaşattı.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte şimdi de ‘Okullar Sinemada’ etkinliği başlatan Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, her hafta Cuma günü ilçeden bir okulu Yüreğir Kültür Merkezi’nde misafir ediyor. Salona girişte patlamış mısır ve ikramlıklarını alan öğrenciler dev ekranda doyasıya sinema keyfi yaşıyor.

İlçedeki sosyal aktivitelerin artarak devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Arabada sinema etkinliği ve açık havada sinema günlerimizle dolu dolu bir yaz yaşadık. Şimdi de öğrencilerimizi sinema ile buluşturuyoruz. Yeni sezonda çok güzel etkinlikler, sosyal aktiviteler planlıyoruz. Pandemi kuralları çerçevesinde tiyatro gösterimleri, konferanslar, söyleşiler, sergilerimiz olacak. Güzel bir sezon bizi bekliyor inşallah” şeklinde konuştu.

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