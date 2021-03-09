Yüreğir’de kına konakları açıldı

Yüreğir Belediyesi Kına Konakları düğün, nişan ve kına merasimleri için tekrar açıldı.

Küresel salgın korona virüs nedeniyle kısıtlama getirilen ve 1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı kararlarıyla düşük ve orta riskli illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilmesine izin verilmesinin ardından, Yüreğir Belediyesi kına konaklarının kurallar çerçevesinde yeniden açıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz, düğün, nikah, nişan ve kına merasimlerinizi yapabileceğiniz Hayme Ana ve Nene Hatun Kına Konaklarımız tüm tedbirler alınarak tekrar hizmetinize açılmıştır. Bilgi ve irtibat için 0322 324 26 51 numaralı telefona başvuru yapabilirsiniz” denildi.