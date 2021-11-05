Yüreğir’de kadınlar üretiyor

Yüreğir Belediyesi’nin projelendirdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Yüreğir Kültür Merkezi’nde hayata geçirilen ‘Sosyal Girişimcilik Merkezi’ kadınlara ve gençlere yönelik sosyal girişimcilik odaklı eğitim, üretim, satış ve danışmanlık hizmetleri veriyor.

Mutfak, tekstil, seramik üretim ve tasarım atölyelerinin yer aldığı Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde kurslara katılan kadınlar hem el emeği ürünler üreterek aile ekonomilerine destek sağlıyor hem de meslek sahibi oluyor. Kurslara katılan girişimci adaylarına atölyelerde verilen eğitimler sonrasında mentörlük desteği de sunuluyor.

Kadınların sosyal hayata katılımını ve ekonomik anlamda güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin meslek sahibi olmaları, kendilerini geliştirmeleri ve ev ekonomisine katkı sağlamaları noktasında belediye olarak üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerini değere dönüştürebilmesi için ilçemizde birçok projeye öncülük edip, destek olduk. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz. Bu yolda yapacak daha çok işimiz var. İnşallah çalışmaya, üretmeye ve kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.