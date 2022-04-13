Yüreğir’de kadınlar Kur’an-ı Kerim öğreniyor

Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde yıl boyu devam eden Kuran-ı Kerim kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kültürevleri, ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel gelişiminin yanı sıra dini ihtisaslarına da katkı sunan son derece önemli bir eğitim hizmeti gerçekleştiriyor.

9 kültürevinde yılın 11 ayı devam eden Kur’an-ı Kerim kursları hafta içi her gün 10.00-15.00 saatleri arasında 7-12 yaş çocuklar, 13-18 yaş gençler ve yetişkinler olmak üzere üç grupta veriliyor.

Ramazan ayı ile birlikte özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda eğitimler sıfırdan Elifba ile başlıyor tecvidli okuma şeklinde devam ediyor. Kursiyerler ayrıca Fıkıh, Peygamberimizin Hayatı ve Güncel Hayat dersleri de alıyor.

Mahalle sakinlerini kurslara katılmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kültürevlerinde bir aile ortamı olduğunu belirterek, “Kurslarımızın yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Kurslarımızda hem Kur’anı Kerim eğitimi hem de temel dini bilgiler eğitimi veriliyor. Fedakarlık yaparak burada eğitim alan kursiyerlerimize, eğitimcilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.