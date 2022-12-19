Yüreğir’de ’Hoş Geldin Bebek’ uygulaması: 9 bin aileye ulaşıldı

Adana Yüreğir Belediyesi, ’Hoş Geldin Bebek’ uygulaması ile 9 bin ailenin sevincine ortak oldu. Son olarak Kılıç ailesine misafir olan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, üçüz bebeklerini kucaklarına alan çifti tebrik etti.

Yüreğir Belediyesi, Başkan Fatih Mehmet Kocaispir’in ‘Hoş geldin Bebek’ projesi vatandaşları, özellikle genç çiftleri memnun ediyor. Başkan Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ve görevli personelle birlikte aileleri ve yeni doğmuş bebekleri sık sık ziyaret ediyor. Bu çerçevede Başkan Kocaispir, kısa bir süre önce Ayşe ve Taha Kılıç çiftinin dünyaya gelen üçüz bebekleri Hamza, Harun ve Hüseyin’i de ziyaret ederek ‘hoş geldin’ diyerek özel olarak hazırlanan hediye paketlerini aileye teslim etti.

Yaptığı ziyarette konuşan Başkan Kocaispir, “Kıymetli genç kardeşlerimi çocukları vesilesiyle tebrik ediyorum. Allah evlatlarına ve onlara hayırlı uzun ömür nasip etsin. Yüreğir’de bebek heyecanı yaşayan ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Ekiplerimiz bugüne kadar 9 bin ailemize misafir oldu. Yeni doğan bebeklerimizin vatana, millete ve ailesine hayırlı birer evlat olmalarını temenni ediyorum” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Kılıç ailesi, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ve belediye personeline teşekkür etti.