Yüreğir’de gençler POMEM’e hazırlanıyor

Yüreğir Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında, 29. Dönem POMEM için çalışan gençler, belediyenin uzman antrenör kadrosu ile parkurlara hazırlanıyor.

Yüreğir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan hazırlık kurslarında 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitimleri devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün uzman antrenör kadrosu ile parkurlara hazırlanan gençler, hayallerindeki mesleğe ulaşabilmek için çalışıyor.

Yüreğir Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında kayıtlar devam ediyor. Gençler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), POMEM, bekçilik ve askeri okullar için de eğitim görebiliyorlar.

Bir önceki dönemde kursiyerlerin yüzde 95’lik kazanma başarısı elde ettiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımız ile birçok genç kardeşimiz mesleğe ilk adımlarını atmış bulundu. Bu hususta çok mutlu ve gururluyuz. Kurslarımızda yüzde 95’lik bir başarı oranına sahibiz. 29. Dönem POMEM’e hazırlanan gençlerimiz için de kurslarımız ve kurs kayırlarımız devam ediyor. Gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde devam eden kurslara kayıt yaptırmak isteyen gençler, 0322 502 92 17 numaralı hattan detaylı bilgi alabiliyor.