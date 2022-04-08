Yüreğir’de bahar temizliği

Yüreğir Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçede hummalı bir temizlik çalışması başlattı. İlçede bulunan 107 mahallede yürütülen çalışmalar yaz boyunca devam edecek.

Baharın gelmesiyle birlikte Yüreğir’de temizlik seferberliği başlatıldı. Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yürütülen bahar temizliğiyle ilçede 107 mahalle elden geçiriliyor. Hafta içi her gün mahalle mahalle genel temizlik uygulaması yapan ekipler, basınçlı yıkama aracı, tanker, vakumlu süpürge araçları ve çöp taksilerle Yüreğir’i baştan aşağı temizliyor.

Temizlik çalışmaları çerçevesinde, cadde ve sokaklar yıkanıyor, çim biçme, budama çalışmaları yapılıyor, çöp konteynırları düzenli olarak yıkanıp ilaçlanıyor. Bunlarla birlikte mahallelerde bulunan boş araziler temizlenerek, çevrede bulunan sahipsiz molozlar alınarak meydana getirdiği çirkin görüntü ortadan kaldırılıyor.

Daha temiz, daha güzel bir Yüreğir için temizlik çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İlçemizin her noktasında yoğun bir çalışma var. Ekiplerimiz tıpkı ev temizliği gibi Yüreğir’i bayrama hazırlıyor. İşlerine aşkla sarılan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.