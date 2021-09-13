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Yüreğir’de aşı seferberliği

Yüreğir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında belediye hizmet binası bahçesinde aşı standı kurdu. Aşı sırası gelen vatandaşlar randevu almadan aşılarını yaptırabiliyor.

ADANA 13.09.2021, 12:48
Yüreğir’de aşı seferberliği

Yüreğir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında belediye hizmet binası bahçesinde aşı standı kurdu. Aşı sırası gelen vatandaşlar randevu almadan aşılarını yaptırabiliyor.


Yüreğir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve özellikle yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte önemi daha da artan ‘Yerinde Aşı Uygulaması’ kapsamında belediye hizmet binası bahçesinde aşı uygulama noktası kurdu.


İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile uygulamaya konulan aşı standında aşı hakkı bulunan vatandaşlar randevu almadan aşılarını yaptırabiliyor. Ayrıca aşı noktasında belediye personelinin de aşıları gerçekleştiriliyor.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi ve özellikle toplumsal bağışıklık için aşı yaptırmamız çok önemli. Yüreğir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmekten ve vatandaşlarımızın en hızlı şekilde aşılanmasına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yerinde aşı uygulaması kapsamında oluşturduğumuz aşılama noktasında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Yüz yüze eğitimin başladığı bugünlerde çocuklarımızın sağlığı ve eğitimin kesintisiz devamı için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.” dedi.

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