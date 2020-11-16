Yüreğir’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in ilçe genelinde ‘Büyük Asfalt Harekatı’ sloganı ile başlattığı yol çalışmaları devam ediyor. Günlük yaklaşık 20 farklı noktada çalışan ekipler bir taraftan sıcak asfalt dökerken bir taraftan da bakım onarım yapıyor.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yol sorununun tamamen çözülmesi için çalışmaları sürdürüyor. Şuana kadar yaklaşık 100 bin tonun üzerinde sıcak asfalt döken ekipler günlük 20 noktada çalışma yapıyor. Ekipler son olarak Akdeniz ve Dedekorkut mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yaptı.

İlçede yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Başkan Kocaispir, “ekiplerimiz günlük 20 nokta sıcak asfalt, parke ve bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bir program dahilinde sorunlu tüm sokaklara gireceğiz. Adana’mızın en güzel yolları Yüreğir’de olacak” şeklinde konuştu.

Akdeniz ve Dedekorkut mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yapan ekipler, Levent, Kazım Karabekir, Tahsilli, Seyhan, PTT Evleri, Sarıçam, Kiremithane, Solaklı Cumhuriyet mahallelerinde bakım onarım ve yama, Bahçelievler ve Yavuzlar mahallelerinde parke tamir, Koza ve Köklüce mahallelerinde dolgu mıcır serimi, zemin hazırlığı, Doğankent mahallesinde ise yeni yol açımı çalışması yapıyor.