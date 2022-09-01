Yüreğir’de Akdeniz Meyve Sineği ile etkin mücadele

Yüreğir Belediyesi, narenciye üreticilerinin en önemli sorunlarından biri olan ‘Akdeniz Meyve Sineği’ ile mücadele başlattı. Kimyasal kullanmadan sinek sorununu çözerek narenciyenin verimini ve kalitesini arttıran ‘feromon tuzakları’ belediye ekiplerince kırsal mahallelerde dağıtılmaya başlandı.

Yüreğir Belediyesi, ilçede sağlıklı gıda üretimini teşvik etmek, ürün kalitesini ve verimini artırmak amacıyla üreticiyi destekleme çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay hizmet sahasındaki köylerde ahır ve ağıllarda vektörle mücadele çalışması başlatan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, şimdi de narenciye üreticilerinin başına bela olan ‘Akdeniz Meyve Sineği’ sorununu çözmek için kolları sıvadı.

Narenciye üretiminin yoğun olduğu ilçede binlerce ağacı kimyasal madde kullanmadan bu zararlıya karşı korumak için Havutlu Mahallesi’nden başlanarak üreticilere feromon tuzağı dağıtımı yapıldı.

Kimyasal ilaç kalıntılarından arınmış, temiz ve güvenilir gıda üretimini sağlamak ve üreticinin gelirini arttırmak amacıyla çalıştıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, her zaman üreticinin yanında olduklarını belirterek uygulamanın yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Uygulama kolaylığı ve kimyasal mücadele ile kıyaslandığında daha ekonomik olan tuzaklar üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticiler uygulamadan dolayı Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Akdeniz Meyve Sineğine karşı kimyasal mücadelenin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkisini önlemek amacıyla bir biyoteknik yöntem olan feromon kullanılmasını öneriyor.

Feromon tuzakları feromon emdirilmiş bir kapsül ile kapsüle gelen böceğin yakalanmasını sağlayan yapışkan bir tabladan oluşuyor. 120 gün etkisi olan tuzak hasada kadar ağaçlarda asılı kalıyor ve meyveleri koruyor.