Yüreğir’de 4-6 yaş Kur’an kurslarından yıl sonu etkinliği

Yüreğir İlçe Müftülüğü, 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenledi.

Yüreğir Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programa Yüreğir İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Adana İl Müftü Yardımcısı Ahmet Hilmi Yazar, Yüreğir İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, okul müdürleri, müftülük personeli, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, 4-6 yaş grubu öğrencileri, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Yüreğir İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü selamlama konuşması yaptı. Müftü Gözcü, “Kurslarımız da minik öğrencilerimizin gönülleri Allah’ın kelamı Kur’an ile buluşuyor” dedi.

Yıl sonu etkinliğinde minik öğrenciler Kur’an- ı Kerim, ilahi ve dualar okudular, katılımcılara tiyatro ve gösteriler, şiir dinletileri sundular.

Kaymakam Dr. Mehmet Özel, Yüreğir İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü ve protokol öğrencilere ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler verdiler.