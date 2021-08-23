Yüreğir’de ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ turnuvaları başladı

Yüreğir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. yıldönümüne özel spor turnuvaları düzenliyor.

Yüreğir genelinde sportif faaliyetlerin özendirilmesi, çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spor yapmaya teşvik edilmesi amaçlarıyla düzenlenen ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ turnuvaları 8 gün boyunca devam edecek.

Yüreğir Belediyesi’nin ilgili federasyonlar ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği turnuvaların ilki 23 Ağustos Pazartesi günü Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde ‘Okçuluk İl Şampiyonası’ ve tenis turnuvası ile başladı.

‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ etkinlikleri kapsamında 24-25-26 Ağustos tarihlerinde Minikler Badminton İl Şampiyonası, 25-26 Ağustos tarihlerinde Gençler Satranç Turnuvası ve Ayak Tenisi Turnuvası, 27 Ağustos’ta Yüzme Şampiyonası ve 28-29 Ağustos tarihlerinde de Masa Tenisi Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz kapsamında güzel bir sportif faaliyetimizi daha hayata geçiriyoruz. Amacımız sosyal ve sportif aktivitelerin ilçemizde daha fazla yer almasına vesile olmaktır. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.