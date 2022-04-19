Yüreğir’de 3 yılda 261 bin ton sıcak asfalt döküldü

Yüreğir Belediyesi tarafından son 3 yılda 261 ton sıcak asfalt döküldü.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in ‘Yüreğir İçin Düştük Yollara’ sloganıyla başlattığı yol hamlesi kapsamında ilçenin değişik noktalarındaki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2 asfalt kaplama, 2 sathi kaplama, 3 yama ve 1 parke onarım olmak üzere günlük 8 ekip Yüreğir’in yollarını yeniliyor. Bir taraftan görev alanı sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapan ekipler, bir taraftan da altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolları onarıyor. Son 3 yılda ilçe genelinde 261 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Son olarak PTT Evleri, Levent, Güzelevler, Köprülü, Doğankent, Çamlıbel ve Danışment Mahallelerinde sıcak asfalt döken ekipler belirlenen bir program dahilinde ilçe genelinde sokak sokak çalışmalarını sürdürüyor.

Yol hamlesinin devam ettiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak asfalt ve yeni yollar konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. İnsanlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak ve konforunu sağlamak amacıyla ilçemizin birçok bölgesinde asfalt, kaldırım ve parke yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugün de ekiplerimiz PTT Evleri Mahallesi 3783 sokağımızın asfalt serimini tamamladılar. Ekiplerimize teşekkür ediyor, mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.