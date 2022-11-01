Yüreğir Ziraat Odası Çukurova’nın ürünlerini tarım fuarında tanıtıyor

Yüreğir Ziraat Odası, bölgede yetişen ürünleri Adana Tarım Fuarı’nda sergileyerek tanıtıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 15. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 15. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı’nda stant açarak bölgede yetişen ürünleri tanıtmayı, çiftçilere destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Adana, mevsim şartlarının elverişli olması, yüzölçümünün yüzde 38’e yakınının tarıma müsait olması nedenleriyle tarımın başkenti olarak anılmaktadır. Bölgemizde yetişen limon, mandalina, portakal, greyfurt, yer fıstığının yanı sıra ejder meyvesini de standımızda sergiliyoruz. Amacımız şehir dışından ve yurtdışından gelen ziyaretçilere hem bölgemizin ürünlerini tanıtmak hem de üreticilerimize destek olmak" dedi.

Üreticiler için fuarların önemine de değinen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şöyle devam etti:

"Fuarlar kent ve ülke ekonomisine katkı sunduğu gibi, tarım sektörünün de gelişip kalkınmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Çiftçilerimiz tarımda yeni gelişen bilgi ve teknolojileri takip edebiliyor, ürünlerini tanıtabiliyor, yurtiçi ve yurtdışında pazarlama faaliyetlerine katkı sunacak yeni bakış açıları kazanıyorlar."

Adana ekonomisinin, sanayisinin ve ticaretinin her geçen gün daha da gelişmekte olduğuna dikkat çeken Doğan, "Bu gelişmelerin fuarlarla desteklenmesi önemli, bu nedenle ilimizin geleceği ve ekonomik gelişmişliğini artırmak adına bizler de tarım fuarını önemsiyoruz ve bölgemizdeki üreticilerimizi fuarı ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.