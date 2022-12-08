Yüreğir Ziraat Odası, Ankara’daki Adana Tanıtım Günleri’ne katıldı

Yüreğir Ziraat Odası Ankara’da düzenlenen Adana Tanıtım Günleri’ne katılarak yörenin ürünlerini tanıttı.

Adana’nın tarihi ve doğal güzellikleri, ulaşım, konaklama imkanları ve turistik değerleri, ünlü lezzetlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Yüreğir Ziraat Odası, bölgede yetişen limon, mandalina, portakal, greyfurt, yer fıstığının yanı sıra ejder meyvesini stantlarında sergiledi. Amaçlarının Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri tanıtmak olduğunu ifade eden Doğan, "Adana, ekonomisi, sanayisi ve ticareti her geçen gün gelişen önemli bir kent. Ankaralılara ve şehir dışından gelen ziyaretçilere, kentimizin değerlerinin en iyi şekilde tanıtılacağı ve temsil edileceği etkinlik için başta Adana Valimiz Süleyman Elban olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarım" dedi.