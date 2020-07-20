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Yüreğir ve Aladağ’dan güç birliği

YÜREĞİR BELEDİYESİ KARDEŞ BELEDİYE İLAN ETTİĞİ ALADAĞ BELEDİYESİ İLE ‘GÜÇ BİRLİĞİ’ PROTOKOLÜ İMZALADI.

ADANA 20.07.2020, 10:45
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Yüreğir ve Aladağ’dan güç birliği

Yüreğir Belediyesi kardeş belediye ilan ettiği Aladağ Belediyesi ile ‘güç birliği’ protokolü imzaladı. Amaçlarının Adanalıya hizmet etmek olduğunu belirten her iki ilçe belediye başkanı da birlik ve beraberlik ruhunun devam etmesini temennisinde bulundu.

Yüreğir ve Aladağ Belediyeleri Adana yararına güçlerini birleştirdi. İki belediye arasında imzalanan protokol ile güç birliği vurgusu yapıldı. Belediye başkanlarının birlikte imzaladığı protokol kapsamında Yüreğir Belediyesi Aladağ Belediyesi’ne 2 bin 500 ton asfalt, Aladağ Belediyesi ise karşılığında büyük süpürge aracını 5 yıllığına Yüreğir Belediyesi’ne tahsis etti.

"Hükümetimizin desteği arkamızda"

Yapılan güç birliği ile amaçlarının Adana’ya hizmet etmek olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bugün Aladağ’da belediye başkanımız Mustafa Akgedik ile bir protokol imzaladık. Biz Yüreğir Belediyesi olarak Aladağ Belediyesi’ne 2 bin 500 ton asfalt iz bedeli ile veriyoruz. Aladağ Belediyesi de bize 13+1 ölçekli büyük bir süpürge aracını 5 yıllığına iz bedeli ile tahsis ediyor. Aladağ ve Yüreğir belediyeleri kardeş belediyelerdir. Birlikte Adanamıza hizmet etme noktasında fikir ve irade birliği içerisindeyiz. Adana’mızın, Yüreğirimizin, Aladağımızın güzelleşmesi noktasında bir diyalog halindeyiz. Devletimizin, hükümetimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, il başkanımızın ve teşkilatımızın desteği ve arkamızda olduklarının bilinci ile hizmet etmek istiyoruz. Ve bir güç birliği ortaya koyuyoruz. Bu güç birliğini daha önce Karataş Belediyesi ile başlatmıştık. Aladağ Belediyemiz sürecin ikinci halkası oldu. Kısmet olursa Pozantı Belediyesi ve diğer bazı belediyelerimiz ile bu işbirliğini yapmak istiyoruz. Günün sonunda amacımız insanların hayrına ve iyiliğine dokunan çalışmalar yapmaktır. Allah bizi mahcup etmesin” şeklinde konuştu.

"Hedefimiz insanlara faydalı olmak"

İmzalanan protokol ile Adanalının kazanacağını ifade eden Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise, “Son günlerde en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik örneğini burada bir kez daha gösteriyoruz. Bizim kullanmadığımız bir aracımızı Yüreğir’e vererek biz de ilçemizin bir kısım ihtiyacını karşılamış olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam eder ve tüm ilçe belediyeleri olarak bu dayanışmayı gösteririz. Hedefimiz insana faydalı olmak, insan için taş üstüne taş koymak” dedi.

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