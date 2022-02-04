Yüreğir Müftülüğünden "Gençliğe Değer Yarıyıl Kampı"

Diyanet İşleri Başkanlığınca gençlere yönelik hizmetlere hız kazandırmak amacıyla başlatılan ‘Gençliğe Değer Yarıyıl Kampı’ projesi Adana Yüreğir Müftülüğünce tamamlandı.

Proje kapsamında il ve ilçe müftülükleri gençlere yönelik etkinlikler düzenledi. Bu kapsamında Adana Yüreğir Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü "Gençliğe Değer Ara Dönem Kamp Programı" hazırladı.

Yüreğir Müftülüğünce yarıyıl tatiline özel hazırlanan kamp programına 12-14 yaş grubu öğrenciler katıldı, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kamp programı uygulandı.

Kız öğrenciler 31 Ocak - 3 Şubat 2022 tarihleri arasında Hacı Menekşe Hatun Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda 4 günlük kampa girdi.

Kampta öğrenciler bir taraftan milli ve manevi değerler eğitimi alırken diğer yandan sosyal ve kültürel içerikli etkinlikleri, kitap okuma, seminer, spor müsabakaları, şiir, sinema ve musiki faaliyetlerine katıldı.

Kamp sorumlusu Emine Yürekli, kurs müdürü Fatma Kargın’ın gözetimindeki programda Öğretici Mekiye Taşkın ve Merve Yılmaz görev aldı.

Öğrenciler ile birlikte, milli ve manevi değerler eğitimi, hadis ve dua yarışması, Spor aktiviteleri, kitap ayracı, anahtarlık keçe çalışması yapıldı.

"Gençlik ve İletişim" kitabı dağıtılarak, öğrenciler ile kitap kritiği yapıldı. Öğrenciler, üç aylar programı hazırladı. Programda tiyatro, işaret dili ile ayet, hadis ve ilahi çalışması yapıldı.

Ayrıca Adanapost haber portalının hazırladığı Adana’nın kurtuluşu, 5 Ocak: Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık adlı belgesel seyredilerek, Adana’nın kurtuluşu sergisi gezildi.

Programda Yeşilay tarafında sunum, Gençlik Merkezi ile aktivite çalışmaları yapıldı.

Veda programında gençlere kamp hatırası olan hediyeler verildi.

Yüreğir İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, 12-14 yaş arası 20 öğrencinin katıldığı, eğitim kampına katılan gençleri tebrik ederek başarılar diledi.