Yüreğir Belediyesinden yabancılara Türkçe kursu

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde yabancılara yönelik açılan ücretsiz Türkçe kursları ilgi görüyor. A1 seviyesinde başlatılan kurslarda Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 30 kursiyer Türkçe öğreniyor.

Yüreğir Belediyesi’nin ilçede yaşayan yabancıları günlük yaşama ve topluma kaynaştırmak üzere iki ay önce başlattığı Türkçe kursları devam ediyor. Çetin Topçuoğlu Kültürevi’nde hafta içi her gün öğleden önce ve öğleden sonra 15’er kişilik sınıflar ve 4’er saatlik programlar halinde verilen kurslarda Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu kursiyerler eğitim görüyor. Toplamda 136 saatlik kursu tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifika alan kursiyerler isterlerse eğitimlerine A2 seviyesinde devam edebiliyor.

Pandemi kuralları çerçevesine kurs öğretmeni Özlem Yolaçan tarafından verilen kurslara katılan kursiyerler, temel Türkçe bilgisinin yanı sıra günlük hayatta kullanılan deyimleri de öğrenerek insanlarla daha kolay iletişim kurabiliyor.

Kültürevlerinin her yaştan insan için aktif birer eğitim yuvası olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çetin Topçuoğlu Kültürevimizde açtığımız Türkçe kursumuzla ilçemizde önemli bir ihtiyacı gidermiş olduk. İnşallah bu kurslara katılan misafirlerimiz hem gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde Türkçe bilgisine hem de aldıkları sertifika ile işverenler tarafından talep edilen belgeye sahip olacaklar” dedi.