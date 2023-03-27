Yüreğir Belediyesinden Ramazan’da gıda desteği

Adana Yüreğir Belediyesinin Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı gıda desteğinin artarak devam ettiği bildirildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yıl boyu ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda yardımlarını artırarak vatandaşların evlerine ulaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere 135 bin gıda kolisi desteği sağladığı belirtilen Yüreğir Belediyesi ekiplerinin, Ramazan ayı ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdığı kaydedildi. İçerisinde kuru bakliyattan yağa, çaydan şekere kadar pek çok ürün yelpazesini barındıran koliler Ramazan boyunca da birçok haneye ulaştırılacağı ifade edildi.

“Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız”

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da yanlarında olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın tüm İslam alemine, ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar her zaman halkımızın yanında olmaya, ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya çalıştık. Bu yıl da mübarek Ramazan ayı öncesi çalışmalarımızı tamamladık ve hazırladığımız erzak kolilerini sofralara ulaştırıyoruz. Tüm hemşehrilerimize sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma içinde sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum” dedi.