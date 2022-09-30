Yüreğir Belediyesinden gençlere 1000 TL eğitim desteği

Yüreğir Belediyesi, bu yıl ilk kez üniversiteyi kazanan Yüreğirli öğrenciler için eğitim desteği verecek.

Desteğin müjdesini Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sosyal medya hesabından verdi. Başkan Kocaispir, ilçede ikamet edip üniversite kazanan Yüreğirli gençlere 1.000 TL eğitim desteği vereceklerini açıkladı.

Her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Kocaispir, “Gençler, geleceğiniz için çıktığınız bu kıymetli yolda biz daima sizin yanınızdayız. Sizler ülkemizi yükseltecek, ileriye taşıyacak olanlarsınız. Bizim desteğimiz tam” ifadelerine yer verdi.

Eğitim desteği için gereken şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması ve herhangi bir adli sicil kaydı bulunmaması gerekmektedir. Destek için başvuruda bulunacak öğrencinin ve ailesinin 29.09.2022 öncesi itibariyle Yüreğir’de ikamet ediyor olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan ikametgah değişiklikleri kabul edilmeyecektir.

Destek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde üniversitelerin önlisans ve lisans programlarına ilk kez 2022 yılında yerleşmiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL (Bin TL) nakit olarak verilecektir. Destekten devlet, vakıf ve özel üniversiteleri kazanarak kayıt yaptıranlar yararlanabileceklerdir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim üniversitelere yerleşen öğrenciler destekten yararlanamayacaklardır.

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin kendilerinden istenen belgeleri eksiksiz olarak 15 Ekim 2022 tarihine kadar Yüreğir Belediyesi Beyaz Masa ve Yüreğir Kültür Merkezi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik evrak teslim edilmesi durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

Başvuru için gerekli belgeler şunlar:

Kimlik Fotokopisi, Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Okul - Bölüm Belirten), Öğrenci Belgesi (Okul Kayıt Belgesi) ve Banka Hesap Numarası (IBAN)