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Yüreğir Belediyesinden evde bakım ve sağlık desteği

Yüreğir Belediyesi’nin ilçe genelinde evde bakım ve sağlık desteği çalışması aralıksız sürüyor.

ADANA 24.09.2021, 13:49
Yüreğir Belediyesinden evde bakım ve sağlık desteği

Yüreğir Belediyesi’nin ilçe genelinde evde bakım ve sağlık desteği çalışması aralıksız sürüyor.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün verdiği evde bakım ve sağlık destek hizmetleri kapsamında hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, özel araçlarla hastaneye ulaştırma desteği sağlanıyor, kişisel bakım, pansuman, tansiyon ölçümü ve temizlikleri yapılıyor.

Yüreğir Belediyesi’nin ilçe genelinde sağlık alanında yürüttüğü evde bakım hizmetleri kapsamında dezavantajlı bireylere ulaşmaya devam ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmette hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, belediyenin sağlık ekibi tarafından pansuman, tansiyon ölçümü ve kontrolleri yapılıyor. Talepte bulunan yaşlı, hasta kimsesiz bireyler özel araçlarla hastaneye götürülüyor, doktor tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Evde kişisel bakım hizmeti de veren belediye ekipleri özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımlarını da gerçekleştiriliyor.

Evde bakım ve sağlık desteği çalışmalarını yürüten ekiplerin hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Belediye ekipleri bir telefonumuzla ayağımıza kadar geliyor, ailelerinden biriymiş gibi bizimle yakından ilgileniyorlar. İhtiyaç duyduğumuz her zaman bizden desteğini esirgemeyen Başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir’e ve ekiplerine çok teşekkür ederiz” dediler.

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