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Yüreğir Belediyesi’nden ‘Emzirme Haftası’ etkinliği

Yüreğir Belediyesi, 1-7 Ekim ‘Emzirme Haftası’ dolayısıyla Adana Şehir Hastanesi’nde etkinlik düzenledi. Anne sütünün öneminin vurgulandığı etkinlikte lohusa ve annelere geleneksel kaynar şerbeti ikram edildi.

ADANA 07.10.2021, 11:08
Yüreğir Belediyesi’nden ‘Emzirme Haftası’ etkinliği

Yüreğir Belediyesi, 1-7 Ekim ‘Emzirme Haftası’ dolayısıyla Adana Şehir Hastanesi’nde etkinlik düzenledi. Anne sütünün öneminin vurgulandığı etkinlikte lohusa ve annelere geleneksel kaynar şerbeti ikram edildi.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ‘Ulusal Emzirme Haftası’ dolayısıyla emzirmenin önemine yönelik farkındalık oluşturmak için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlediği etkinlikte anne ve anne adayları anne sütünün önemi konusunda bilgilendirildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in eşi Raziye Kocaispir ile birlikte katıldığı etkinlikte lohusalara ve annelere geleneksel kaynar şerbeti ikram edilerek çeşitli hediyeler verildi. Yeni doğum yapan anneleri odalarında ziyaret eden Raziye Kocaispir, anne ve bebekleri ile yakından ilgilendi.

Çocukların gelişiminde anne sütünün önemine dikkat çeken Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Allah-ü Teala ‘Anneler bebeklerini iki yıl emzirirler’ buyurur. Bu bizim için ilahi bir ölçüdür. Nitekim tüm dünyada bilim insanlarının da buna uygun tavsiyeleri bulunmaktadır. Evet, emzirmek kutsal bir iştir. Anne sütü insanlığın en eski ve hiç eskimeyen gıdasıdır” şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Adana İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Halil Nacar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve hastane yönetimi katıldı.

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