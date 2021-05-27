Yüreğir Belediyesi’nden çiftçilere arıcılık kursu

Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Doğankent Kültürevi’nde açtığı ‘Arıcılık Kursu’ yoğun ilgi görüyor. Yüreğir’de arı üreticiliğinin ve veriminin artırılması amacıyla düzenlenen kursta bilinçli arıcıların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yüreğir Belediyesi, Doğankent Kültürevi’nde ücretsiz ‘Arıcılık Kursu’ açtı. 69 kırsal mahalleyi kapsayan kursta arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine kadar birçok konuda eğitimler veriliyor.

Taşımalı sistemle kurslara katılan ve 72 saatlik eğitim maratonunu tamamlayan kursiyerler halk eğitim sertifikası almaya hak kazanıyor. Arıcılıkla uğraşan çiftçiler kadar bu işe yeni başlayanların da katılabildiği kurslar, Tarım İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından veriliyor.

Kırsal kalkınma projelerine önem verdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğirli çiftçilerimize yönelik açtığımız ücretsiz arıcılık kursumuzda eğitim gören kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi yönünde ilçemizde benzer kurs ve etkinliklerimizin sayısını daha da artıracağız” şeklinde konuştu.