Yüreğir Belediyesinden abone işlemlerine yüzde 48 indirim

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, elektrik ve su abonelik işlemlerinde tahsil edilen 3.800 TL hizmet bedelinin 2.000 TL’ye indirildiğini açıkladı.

Yüreğir Belediyesi, 5784 sayılı kanunun 25. maddesine istinaden vatandaşların elektrik ve su abonelik başvurularında ilgili kurumlara verilmek üzere 3.800 TL keşif ve kıymetli evrak hizmet bedeli tahsil ediyordu.

Başkan Kocaispir’in talimatıyla konu meclis gündemine taşındı. Yüreğir Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci oturumunda görüşülerek karara bağlanan hizmet bedeli indirim teklifi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Böylece belediye, elektrik ve su abonelik işlemlerinde tahsil edilen hizmet bedelinde yüzde 48 oranında indirim yaparak 3.800 TL’den 2.000 TL’ye düşürdü. Öte yandan daha önce 3.800 TL üzerinden ödeme yapan vatandaşların indirimden kaynaklı ücret farkı ise vergi borçlarına mahsup edilecek.

Uygulamaya konan yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, “Dünya ve ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar, özellikle de hayat pahalılığı sebebiyle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan elektrik ve su abonelik işlemlerinde tahsil edilen hizmet bedelinde çok ciddi bir oranda indirim yaptık. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Karar Yüreğir’imize hayırlı olsun” dedi.