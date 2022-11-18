Yüreğir Belediyesi ibadethaneleri pırıl pırıl temizliyor

Kurduğu ibadethane temizlik ekibi ile Yüreğir’de bulunan cami, cemevi, mescit ve ziyaretlerin düzenli olarak temizliğini sağlayan Yüreğir Belediyesi, ibadethanelerin pırıl pırıl olmasını sağlıyor.

Yüreğir’deki tüm ibadethanelerin temizliği için oluşturulan ekipler, haftanın 7 günü vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir mekanda yapmaları için özveri ile çalışıyor.

İbadethane temizlik ekibi, program dahilinde her gün, farklı ibadethanelerin temizliğini yapıyor. Günlük temizlik rutinleri olan ekipler, ibadethane temizliği çerçevesinde halıları özenle temizliyor. Ardından kapı, pencere, ayakkabılık gibi alanlara genel temizlik uygulanıyor. Halı temizliği, süpürme ve genel temizlik işlemlerinin ardından, son olarak gül suyu sıkılıyor.

Tüm ibadethaneleri özenle temizleyen ekipler, her geldiklerinde ibadethaneleri temiz bulan vatandaşların takdirini topluyor. Belediye ekiplerinin özenli ve titiz temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlar, sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığı ile ibadet edebilmenin huzurunu yaşıyor.

Yüreğir’deki tüm ibadethanelerin özenle temizlendiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabiliyorlar” ifadelerini kullandı.