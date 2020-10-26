Yüreğir Belediyesi Hentbol Takımı 2. Lig’e yükseldi

Yüreğir Belediye Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı 2. Lig’e yükseldi.

Bölgesel Lig’de mücadele eden Turuncu-Mavili ekip, korona virüs salgını nedeniyle geçen Mart ayında oynanamayan yükselme grubu maçları sonucunda ilk iki sırada yer alarak mutlu sona ulaştı.

Hentbol Federasyonu 2020-2021 faaliyet programında yer alan Bölgesel Lig Terfi müsabakaları 5 grup merkezinde 21-25 Ekim 2020 tarihlerinde oynandı.

Adana grubunda Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü; Sarıçam Belediyesi Spor Kulübü, Osmaniye Kadirli Savrun Spor ve Malatya Belediyesi Spor Kulübü takımları ile karşılaştı.

Yüreğir Belediye Spor Kulübü Erkek Hentbol takımı nefes kesen mücadelelerin ardından ilk iki sırada yer alarak 2. Lig’e yükseldi.

Takımı ve teknik heyeti tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediye Spor Kulübü olarak hedefimiz gelecek nesillerimize sporu sevdirmek ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmektir. Sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.