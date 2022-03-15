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Yüreğir Belediyesi Hanım Sabuncu kreşi açıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in girişimleri ve hayırsever Sabuncu ailesinin desteği ile yaptırılan Hanım Sabuncu Kreşi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

ADANA 15.03.2022, 12:31
Yüreğir Belediyesi Hanım Sabuncu kreşi açıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in girişimleri ve hayırsever Sabuncu ailesinin desteği ile yaptırılan Hanım Sabuncu Kreşi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

620 metrekare kapalı, 128 metrekare iç avluya sahip, 80 kişi kapasiteli, her biri 20 kişilik 4 derslikten oluşan modern kreşin açılış törenine, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, hayırsever iş insanı Nuri Sabuncu, Nevzat Sabuncu, Ahmet Nuri Sabuncu, Mehmet Nuri Sabuncu ve mahalle sakinleri katıldı.

"Göreve geldiğimizde burada hiç kreş yoktu"

Açılış töreninde konuşan Başkan Kocaispir, çocuğa ve gençliğe yapılan yatırımın çok kıymetli olduğunu belirterek, “Yüreğir, dezavantajlı bir ilçemiz. Göreve geldiğimizde burada hiç kreş yoktu. Biz ilk kreşi Atakent Mahallesi’nde açtık. Daha sonra PTT Evleri Mahallesi’nde bir kreş yapmaya karar verdiğimizde, kendi imkânlarımızla da bunu yapabilirdik, ama bir hayırsever büyüğümüzün yapması uygun olur diye düşündük. Aklımıza Sabuncu ailesi geldi. Sağ olsunlar Sabuncu ailemiz bu işi üstlendiler. Hem mimarisi hem personel altyapısı ile Adana’da bu konuda oldukça iddialı bir kreşimizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sabuncu ailemize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kocaispir’in kreş yapma teklifini kendilerine sunduğunda hiç tereddüt etmediklerini dile getiren iş insanı Ahmet Nuri Sabuncu, “Bu fikri Fatih Başkan bize açtığında Nevzat amcam da babam da tereddütsüz hemen başlamamız gerektiğini, ilk fırsatta da bitirmemiz gerektiğini söylediler. Allah’a çok şükür çok kısa sürede bitirmek nasip oldu. Adana’mıza, Yüreğir’imize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"Kreşimiz Avrupai tarzda ve mimari özellikler ile çok güzel bir proje olmuş"

Konuşmasında eğitimin önemine dikkat çeken Vali Dr. Süleyman Elban, “Eğitim işi önemli. Özellikle çocukların okul öncesinden başlayarak doğru bir eğitimle buluşmaları, gelecek dönemdeki karakterleri, kişilikleri, öğrenme kabiliyetleri açısından çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenledir ki artık okul öncesi eğitimler de zorunlu eğitim kapsamına alınmak durumunda kalındı. Kreşimiz Avrupai tarzda ve mimari özellikler ile çok güzel bir proje olmuş. Aynı zamanda kullanıcı dostu, çocukların içerisinde güvenle oyun oynayabilecekleri ve her türlü ihtiyaçları da karşılayabilecekleri, herhangi bir sıkıntı çekmeden eğitim alacakları güzel bir tesis olmuş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Hanım Sabuncu Kreşinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından kreşi gezen protokol üyeleri ve davetliler çocuklarla yakından ilgilendi.

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