Yüreğir Belediyesi "e-Yüreğitim" YouTube kanalı açıldı
YÜREĞİR BELEDİYESİ’NİN KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE OKULA GİDEMEYEN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KURDUĞU "E-YÜREĞİTİM" YOUTUBE KANALI UZAKTAN EĞİTİME BAŞLADI. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI FATİH MEHMET KOCAİSPİR, “UYGULAMAMIZLA ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİMLERİNE KALDIKLARI YERDEN DEVAM EDECEK” DEDİ.
Yüreğir Belediyesi’nin korona virüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere yönelik kurduğu "e-Yüreğitim" YouTube kanalı uzaktan eğitime başladı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Uygulamamızla çocuklarımız eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını günlük yaşamın birçok yönünü olduğu gibi eğitim öğretim hayatını da olumsuz etkiledi. Bugüne kadar 11 kültürevinde binlerce öğrenciye eğitime destek kursları veren Yüreğir Belediyesi salgından olumsuz etkilenen öğrencilere, bünyesindeki uzman öğretmenleri ile uzaktan eğitim sürecini başlattı.
Başkan Kocaispir’in talimatı ile ‘e-Yüreğitim’ YouTube kanalını kuran Yüreğir Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Kültürevinde oluşturduğu stüdyoda 6. 7. 8. 12. sınıflara ve mezunlara yönelik hazırladığı konu anlatım videolarını YouTube kanalı üzerinden öğrencilerin hizmetine sundu. Kanalda konu anlatımlarının tamamlanmasının ardından soru çözüm videoları da yayınlanacak.
Öğrencileri e-Yüreğitim YouTube kanalına abone olmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Fatih Sultan Mehmet Kültürevi bünyemizde oluşturduğumuz stüdyomuzda uzaktan eğitim diye de adlandırabileceğimiz yöntemle alanında uzman öğretmenlerimizin anlattığı dersler Youtube ve farklı sosyal medya hesapları üzerinden çocuklarımıza, gençlerimize ulaşmış olacak. Uygulamamızla çocuklarımız eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler. Yüreğir’de hep söylüyoruz çok dezavantajlı, gençlerimiz, yavrularımız var. Onların akranlarından geride kalmalarına gönlümüz hiçbir zaman razı olmadı. Kültürevlerimizde verdiğimiz eğitime destek kurslarımızı pandemi sürecinde uzaktan eğitime dönüştürüyoruz. Öğretmenlerimizin anlattığı derslerden istifade eden gençlerimiz akranlarından geri kalmayacak. Yüreğir’de tek bir gencimizin, bir kardeşimizin eğitim hayatına devam etmesini, kendini geliştirmesini, insanlığa ve topluma faydalı bir birey olmasını biz çok önemsiyoruz. Çünkü hep söylediğimiz gibi bizim derdimiz insan” dedi.
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