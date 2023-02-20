Yüreğir Belediyesi, depremin ardından tüm imkanlarını seferber etti

Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin üzerinden iki hafta geçti. Büyük afetin ilk saatlerinden itibaren kurduğu kriz masasıyla tüm imkanlarını seferber eden Yüreğir Belediyesi ekipleriyle bir yandan hayat kurtardı bir yandan yaraları sardı.

Yüreğir Belediyesi, Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Başkan Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatıyla ivedilikle kriz masası kurdu. Depremin vurduğu ilk andan itibaren tüm ekipleriyle seferber olan Yüreğir Belediyesi, Adana başta olmak üzere yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 26 iş makinası ve personeller vardiyalı bir şekilde çalışmalara katıldı. Toplanma alanları ve depremlerde yıkılan bölgelerde görevlendirilen personeller büyük felaketinin ardından evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çadır kurdu, yaraları sardı.

Tüm tesisler depremzedelere açıldı, 7 tır insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi

Deprem nedeniyle evlerinde kalamayan vatandaşlar için belediye hizmet binası, Yüreğir Kültür Merkezi, Yüreğir Millet Bahçesi, Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi, PTT Evleri Spor Salonu ve Akdeniz Spor Salonu başta olmak üzere tüm sosyal tesislerini vatandaşların hizmetine açan Yüreğir Belediyesi, personelleriyle vatandaşlara 24 saat kesintisiz hizmet sundu.

Yüreğir Belediyesi kaynakları ve vatandaşlardan gelen yardımlarla birlikte içerisinde insani yardım ve yaşam malzemesi bulunan 7 tır Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, İskenderun ve Nurdağı’na gönderildi. Depremin ilk dakikalarından itibaren tüm ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarına destek veren Yüreğir Belediyesi, Başkan Fatih Mehmet Kocaispir’in çağrısıyla gıda ve giyim başta olmak üzere toplanan tüm yardımları depremzedelere ulaştırmaya devam ediyor.

‘Yakut’ ekipleri 3 can kurtardı

Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ivedilikle deprem bölgesine yönlendirildi. Yaşanan büyük afet sonrası vakit kaybetmeden yola çıkan ekipler, depremin vurduğu Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. İlk günden itibaren deprem bölgesinde olan ekipler Adıyaman’da 3 vatandaşın göçük altından sağ olarak kurtarılmasını sağladı.

‘Bu zor günleri birlikte atlatacağız’

Devletin bütün imkanlarını deprem bölgelerine sevk ettiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Binlerce insanımızı, canımızı kaybettik. Acımız tarifsiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan ve büyük bir alanı etkisine alan afette ilk günden itibaren tüm araç gereçlerimiz ve personellerimiz ile sahadayız. Biz büyük bir devlet, çok güçlü bir milletiz. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde birlikte atlatacağız” dedi.

Depremin olduğu ilk andan itibaren belediyenin bütün tesislerini halkın hizmetine açtıklarını ve toplanma sahaları oluşturduklarını belirten Başkan Kocaispir, “Tesislerimizde ağırladığımız misafirlerimize her gün düzenli olarak sıcak yemek, çorba ikramında bulunduk. Telefonlarını şarj etmeleri ve ısınma ihtiyaçları için çalışmalar yaptık. Bunun yanı sıra depremde yıkılan binaların çevresinde yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık. Afet bölgesindeki vatandaşlarımız için mobil mutfak tırımızı hazır hale getirdik. Şantiyemizde portatif duş, varil soba ve telefon şarj panosu üretimi yaptık. Depremzedelerimize desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Kocaispir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’ı da ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte Adıyaman’da incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, başsağlığı dileklerini iletti.