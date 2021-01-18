Yüreğir Belediyesi 70 bin gıda kolisi dağıttı

Yüreğir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kapı kapı dolaşarak hazırladıkları gıda kolilerini ailelere teslim eden Yüreğir Belediyesi ekipleri, ayrıca Türk Kızılayı Yüreğir Şubesi ile birlikte kurban etlerinden hazırlanan kavurma konservesi de dağıttı.

Bugüne kadar yaklaşık 70 bin koli gıda desteğinde bulunduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde dağıtımlara devam ettiğini söyledi. Başkan Kocaispir, “Yüreğir’de bizim bir sloganımız var. “Bizim Derdimiz İnsan” diyoruz ve insanımızın huzuru, mutluluğu için çalışıyoruz. Bugüne kadar ekiplerimiz yaklaşık 70 bin koli gıda desteğini ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturdu. Hafta sonunda da ekiplerimiz sahadaydı. Vatandaşımızın yanında olmaya, sofralarına aş, yüzlerine tebessüm olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.