Yüreğir Belediyesi "30 Ağustos Zafer Bayramı" turnuvaları başladı

Yüreğir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 100. yıldönümüne özel spor turnuvaları düzenliyor.

Yüreğir genelinde sportif faaliyetlerin özendirilmesi, çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spor yapmaya teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ turnuvaları 8 gün boyunca devam edecek.

22-29 Ağustos tarihleri arasında Yüreğir Belediyesi Spor Tesisleri’nde futbol, basketbol, voleybol, badminton, güreş, masa tenisi ve tenis branşlarında gerçekleştirilecek turnuvalarda sporcular 100. yıl coşkusuyla kıyasıya yarışacak.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği spor turnuvaları, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi, Akdeniz Spor Salonu, PTT Evleri Spor Salonu ile Atakent ve Sarıçam mahallelerindeki halı sahalarda gerçekleştirilecek.

Turnuvalara katılan sporculara başarılar dileyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı büyük zaferin 100. yılında çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleşen turnuvamızın her günü ayrı heyecana ve coşkuya sahne olacak. Sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.