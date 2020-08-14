Yüreğir Belediye şantiyesi yenileniyor

Yüreğir Belediyesi’nin PTT Evleri Mahallesi’nde bulunan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yenileniyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Kamu kaynaklarını doğru kullanarak daha yaşanabilir bir Yüreğir için çalışıyoruz” dedi.

Bünyesinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün yanı sıra Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü’nü bulunduran Yüreğir Belediyesi şantiyesi, bakım ve onarımdan geçirilerek yenileniyor. Çalışma büroları, demir atölyesi, inşaat ve yol birimlerine ait atölyeler, makine ikmal bakım ve onarım atölyeleri ile tüm araçların park edilebileceği araç parkı Yüreğir ilçe sakinlerine yakışır bir şekilde daha verimli hizmet üretilmesi amacıyla modernize ediliyor.

Bu kapsamda alınan 7 adet çöp kamyonu, 6 adet çöp taksi, 3 adet mini süpürge, 2 adet cenaze aracı, 9 adet çift kabinli kamyonet, 2 adet kazıcı-yükleyici, 1 adet asfalt yama silindirinden oluşan toplam 30 yeni araç Yüreğirlinin hizmetine sunuldu. Bütün belediye araçlarının bakım ve onarımını düzenli bir şekilde yapan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ayrıca ilçe sakini engelli bireylerin araçlarına bakım ve onarım hizmeti vermeye başladı.

Öte yandan, giysi kutuları ve özellikle kırsal mahalleler için otobüs durakları üreten şantiye çalışanları, kanal üzerine yerleştirilen yaya köprülerinden, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün parklara yerleştirdiği oturma banklarına kadar birçok ürünü belediyenin öz kaynakları ile imal ediyor.

Yaptıkları çalışmalarda mevcut kaynakların doğru ve yerinde kullanılması ilkesini benimsediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Kamu kaynaklarının vatandaşlarımızın yararına kullanılması için çalışıyor, hizmet ettiğimiz ilçe sakinlerimize daha yaşanabilir bir şehir için çaba sarf ediyoruz. Hizmetlerimizi üretirken bir yandan da daha iyi hizmet ve çalışmalar üretebilmek amacıyla belediyemizin birimlerinin de fiziki mekanlarını ve tesislerini iyileştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bilinçle yenileme çalışması yaptığımız şantiyemiz artık üretime de başladı. Yüreğirimize hayırlı olsun” dedi.