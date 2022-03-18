Yunus A Milli Takım’da, Balotelli çağrılmadı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’un hücum oyuncularından Balotelli geçtiğimiz aylarda ülkesi İtalya’nın milli takımına çağrılmış ve heyecanla karşılanmıştı. Balotelli bu kez A Milli Takım’ın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosuna davet edilmedi. Mavi-lacivertlilerin bir başka başka oyuncusu Yunus Akgün ise Türkiye A Mili Takımı’nın 27 kişilik aday kadrosunda yer aldı.

Türkiye A Mili Takım aday kadrosu

Kale: Altay, Sinan ve Uğurcan

Savunma: Zeki, Mert, Kaan Çağlar, Merih, Ozan, Serdar, Caner, Rıdvan

Orta saha-forvet: Abdulkadir, Yunus, Cengiz, Berkan, Doğukan, Orkun, Taylan, Hakan, Yusuf, Doğukan, Kerem, Burak, Enes, Serdar, Umut

İtalya Milli Takımı aday kadrosu

Kale: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu

Savunma: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini

Orta saha-forvet: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti, Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccani, Zaniolo