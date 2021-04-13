Yumurtalık’ta robotik ve kodlama atölyesi açıldı

Adana’nın Yumurtalık ilçesi Meryem Ali Öztürk İlk-Ortaokulunda tam donanımlı ilk robotik, yazılım ve kodlama atölyesi açıldı.

Robotik ve kodlama atölyesinin açılışına İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Vuran, Belediye Başkanı Türkeş Filik, Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert, İlçe Jandarma Komutanı Abdulselam Kocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir ve Şube Müdürü Mehmet Özder, İl AR-GE ekibi, Okul Aile Birliği Başkanı Hilal Ay, yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarı ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Ali Akıllı, öğrencileri çağın getirdiklerine uygun olarak, analitik ve kavramsal düşünme becerilerini geliştirmek, yazılım ve kodlama becerisi kazandırmak, bu alandaki ilgi, istidat ve becerilerini ortaya çıkararak geleceğe daha doğru adımlar atmalarını sağlamak için atölyeyi devlet desteği ve yerel imkanlarla kurduklarını söyledi. Akıllı, öğrencilere robotik ve kodlama eğitimi verecekleri atölyenin kurulmasında emeği geçen Kaymakam Hasan Hüseyin Vural başta olmak üzere, atölyenin finansmanını sağlayan EMBA Elektrik Üretim Anonim Şirketine ve atölye kurulumunun her aşamasında kendilerine destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir’e teşekkür etti.