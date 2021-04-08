Yol hizmetinde molasız çalışma

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin çok sayda noktasında olduğu gibi Yüreğir İlçesi’nde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Firuza Caddesi’nde bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ile Ege Bağatur Bulvarı arasında kalan 650 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki Firuza Caddesinde devam eden asfaltlama çalışmasının ardından yol hizmete açılacak.

Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Misis’te de yol genişletme çalışması sürdürüyor. Misis ile Abdioğlu mahalleleri arasında kalan 7 km uzunluğunda 5 metre genişliğindeki yolda çalışmalarını sürdüren ekipler, yolun genişliğini 12 metreye çıkararak trafik akışını rahatlatacak.